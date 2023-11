Co to bliká za okny? Nezvyklé světelné nápisy v metru budí rozruch

„To je paráda, moc se mi to líbí,“ zhodnotil komentátor Ivan. Jiným však přijde nový prvek rušivý a potencionálně nepříjemný například pro lidi s neurologickými problémy. „Pro oči nic moc, viditelně to bliká, je to takové epileptické,“ napsal k tomu Jakub.

Lidé se také pouštějí do spekulací, o jakou technologii vlastně jde a k čemu bude skutečně sloužit. Podle některých se jedná o hologramy, jiní toto nadšení mírní. „Můžu ti zkazit radost? Není to hologram, ale jen dobře synchronizované LED panely,“ vysvětlil uživatel Martin a souhlasili s ním i další.

Využívají se primárně jako nosič reklamy a podobně by mohly být nasazeny také v naší metropoli. „Testují to na dopravních informacích, do ostrého provozu to nasadí pro reklamy,“ uvažoval v tomto duchu komentátor s přezdívkou Miky Dupré.