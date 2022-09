Za nájem dá půlku důchodu, ale příspěvek nedostane

Problém je podle něj i v tom, že by majitel domu musel před změnou smlouvy na nájemní dům rekolaudovat. A o tom prý ani v nejmenším neuvažuje, protože je to nákladné. „Považuji to za perzekuci a jsem hluboce přesvědčen, že i my máme v této složité době nárok na výpomoc při současném nárůstu všech možných cen,“ dodal Jan s tím, že se obává, že nebude moci hradit nejen náklady na bydlení, ale ani na živobytí a skončí ve svém věku mezi bezdomovci.