Přídavků na děti výrazně přibylo

To je nárůst zhruba o 13,4 procenta. Vyplývá to z vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), pod nějž Úřad práce spadá.

Do budoucna by počet přídavků ještě mohl vzrůst, protože řada lidí doposud problémy nepociťovala a přídavky neřešila, navíc se od července zvýšilo životní minimum, podle nějž se nárok na dávku stanovuje.

Nárok na přídavky na dítě mají rodiny, jejichž čisté příjmy jsou nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. To je například u matky samoživitelky s dítětem do šesti let věku 22 474 Kč. U čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do šesti let a jedním dítětem mezi šesti a patnácti roky věku je to pak 45 390 Kč.