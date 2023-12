Z bohaté nadílky se stává sněhová past

V polohách do 300 metrů nad mořem bylo podle dat ČHMÚ uloženo necelých 280 milionů metrů krychlových sněhu, do 500 metrů pak dalších 800 milionů.

Oteplení by se mělo začít projevovat v neděli, kdy by očekávané sněžení mělo od západu přecházet do deště a kdy by se měla odpolední maxima pohybovat mezi 3 a 7 °C. V následujících dvou dnech by se mohly nejvyšší denní teploty šplhat k 10 až 12 °C, což by mělo tání dále uspíšit.