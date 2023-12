Jak rychle napadl, tak rychle roztaje. V Německu očekávají povodně

Podle něj by tání sněhu mohlo v následujících dnech přinést povodně. „Předpověď vodní hladiny Rýna ve městě Karslruhe ukazuje na výrazný vzestup vodní hladiny pro období mezi 2. a 3. adventem. Možná se do 3. adventu opět trochu ochladí a pak by se na horách mohl opět objevit sníh. Ale to je v tuto chvíli ještě nejisté,“ uvedl Jung.