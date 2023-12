Výstavba D4 měla být výhodná. Ve finále se může státu prodražit, varoval NKÚ

Výsledkem bylo konstatování, že projekt PPP je o 25 procent výhodnější oproti klasické výstavbě. NKÚ má za to, že ve finále mohou být čísla jiná.

„Už nyní lze konstatovat, že mimo jiné díky přenosu rizika inflace během výstavby na koncesionáře, respektive zhotovitele a zasmluvnění financování s fixní úrokovou sazbou na celou dobu trvání projektu za výrazně nižších sazeb, než jaké jsou na trhu dostupné dnes, a to i pro financování státu ve formě dluhopisů, nelze výhodnost modelu financování formou PPP při výstavbě D4 v žádném případě zpochybnit,“ uvedlo v reakci citované ČTK ministerstvo.

Dálnice D4, respektive dokončení pěti nových úseků a a oprava stávajících by měla být hotova do konce roku 2024.

„Stát má zhotoviteli platit za dostupnost následujících 25 let, tedy až do roku 2049. Po uplynutí smluvního vztahu přejdou provoz i údržba do rukou státu. Dálnice mu má být předána v bezvadném stavu,“ připomněl NKÚ princip PPP projektu.