Za rok 2024 má přibýt 114 kilometrů dálnic

Řidiči nicméně musejí počítat s tím, že nové úseky se většinou otevírají až na podzim a ke konci roku. To platí i například pro D4, kterou staví francouzské konsorcium Via Salis jako první projekt spolupráce státu a soukromého sektoru PPP. Znamená to například, že ještě příští léto zůstane pro motoristy komplikovaná cesta z Prahy do Písku, i když po několika málo nových úsecích D4 se jezdí už teď.