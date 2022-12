Kopec musí ustoupit dálnici. Stavbaři odstřelují na Příbramsku skálu

„Znamená to, že během stavby stát nic neplatí, financuje ji koncesionář. Ve chvíli, kdy stavbu předá do provozu, do užívání, stát ji začne splácet. V tomto případě to bude 24 let. Po tu dobu koncesionář stavbu provozuje a udržuje. Na konci koncesionářského období ji předá státu ve stavu, který lze označit jako nový,“ vysvětlila Pedret ze společnosti Via Salis, jež patří do konsorcia DIVia budující nový úsek.