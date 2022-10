Volby by vyhrálo ANO, druhá koalice Spolu

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle modelu Kantaru pro Českou televizi by je vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhou koalici Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) by volilo 28,5 procenta voličů. Třetí by byla SPD s 12 procenty, také koalice Pirátů s hnutím STAN by získala 12 procent. Mimo Sněmovnu by skončila Přísaha (4,5 procenta), ČSSD (2,5 procenta) a KSČM (2 procenta).