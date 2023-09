Vobořil připustil regulovaný trh s kokainem. Politici se staví tvrdě proti

„Myslím, že u kokainu by fungovat mohl,“ odpověděl iDnesu Vobořil na dotaz, zda by regulovaný trh mohl fungovat i u této drogy.

„Legalizovat kokain je opravdu úplně mimo mísu. Odmítám to nejen jako politik, ale i jako táta 5 dětí, aby se u nás rozjížděl trh s tvrdými drogami. Stejně tak bych to očekával od Národního PROTIdrogového koordinátora,“ napsal na Facebook předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle místopředsedy strany Petra Hladíka je to „selhání národního protidrogového koordinátora“. „Pokud pan Vobořil hovoří o legalizaci kokainu, není protidrogový, ale PROdrogový koordinátor. To je nepřípustné,“ napsal na síť X. „Za sebe a za KDU-ČSL jsem toho názoru, že je na čase hledat skutečného PROTIdrogového koordinátora!“ přidal se i lidovecký ministr zemědělství.

Nápad ale neschvaluje ani ministerstvo zdravotnictví pod taktovkou Vlastimila Válka (TOP 09). „Vůbec úvaha tohoto typu o kokainu absolutně není na místě. Nejsme ti, kteří by to navrhovali a považujeme to za nevhodné,“ řekl Novinkám mluvčí resortu Ondřej Jakob s tím, že kdyby Vobořil nebo kdokoliv jiný s návrhem přišli, nemělo by to podporu ministerstva.