Vnitro chce lákat k volbám krátkými videi

„Nikdy nebyl přetlak zájmu o členství ve volební komisi. Do jaké míry to lze přičítat politické situaci nebo výši odměn, to by byla spekulace. Pro nás je důležité, že se vždy okrsková komise obsadila,“ sdělil Vokáč. Dodal, že starostové mohou v případě nedostatku zájmu z řad zástupců volebních stran obsadit komisi osobami, které sám jmenuje, třeba úředníky.