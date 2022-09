Izolovaní s covidem musí volby oželet

„V tuto chvíli nevidíme taková epidemiologická rizika, abychom vyhlašovali stav pandemické pohotovosti,“ řekl Právu náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. „A nevidíme příliš velkou pravděpodobnost, že by do 23. září měla situace eskalovat natolik, že by bylo zapotřebí použít pravidla pro volby v době covidu,“ dodal.

Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška to může ovlivnit mnoho věcí, třeba převládnutí nové nakažlivější varianty covidu. „Nevíme, kdy na podzim, jestli ve druhé polovině září nebo druhé polovině října, dojde k eskalaci šíření nákazy,“ řekl Právu.

Zákon, který by zvláštní způsoby hlasování umožnil, je připraven na ministerstvu vnitra, jak Právu řekla mluvčí resortu Klára Dlubalová. Zatím se ale nepočítá, že by byl uveden do praxe a zřejmě by se to už ani nestihlo.

Návrat do normálu

Současné varianty omikronu nezpůsobují lidem vážné zdravotní komplikace, s výjimkou velmi starých osob s dalšími nemocemi. Ministerstvo proto razí strategii, podle které se má covid stát běžnou respirační infekcí a není třeba mu věnovat přehnanou pozornost ani opatření.

A co když bude mít někdo covid zrovna v průběhu voleb? „Je to jako u každého jiného respiračního onemocnění, kdy vám lékař nařídí izolaci a vy zůstanete doma do ukončení neschopenky nebo ukončení izolace praktickým lékařem,“ řekl náměstek Pavlovic. Zásadní ochranou je podle něj očkování, které brání těžkému průběhu nemoci.

Mezi letošním rokem a uplynulými dvěma lety je však zásadní rozdíl: lidé už nemusí do karantény kvůli rizikovému kontaktu. Striktně nařízena není ani sedmidenní izolace, je však výrazně doporučena lékařem či hygienou.

Právě kvůli tomu, že byli dříve lidé kvůli kontaktům v karanténě, mohli hlasovat z auta na speciálně vybavených stanovištích anebo do přenosných schránek, s nimiž za nimi v individuální karanténě přišli volební komisaři. Z auta loni hlasovalo 1600 voličů, do přenosné volební schránky dalších asi 1200 voličů.

