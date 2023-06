Vládní strany už odstartovaly kampaň

„Billboardy jsou podpůrnou akcí k naší kampani a programu 4E (ekonomika, euro, Evropa, ekologie). Ta kampaň není propojena s žádnými konkrétními volbami,“ řekl Právu místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Nicméně v programu 4E mluví o prosazení eura jako české měny už v roce 2030 a také o tom, že by Česko nemělo v Evropě „sedět v koutě“.

„Souhlasil jsem, že budu jednou z tváří té kampaně, ale nedělám to kvůli volbám, protože je málo pravděpodobné, že budu znovu kandidovat,“ dodal Pospíšil, který je i radním na pražském magistrátu. TOP 09 by do voleb chtěla společně s ODS a lidovci pod značkou Spolu.