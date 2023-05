Lidovecká dvojka Talíř: Pokud půjdeme do eurovoleb jako Spolu, musí ODS přejít do naší frakce

Máte za sebou stranické primárky do evropských voleb, které budou příští rok na jaře. Chtěl jste být v čele kandidátky, ale o jeden hlas vyhrál Tomáš Zdechovský. Nejste zklamaný?

Nejsem zklamaný, naopak. Být dvojkou v konkurenci, která tam byla, není úplně lusknutím prstu. Mě samotného výsledek vlastně překvapil. Pozitivně, samozřejmě. Beru ho tak, jak je, a koncentruji se na kampaň.

Pavlu Svobodovi se před pěti lety stalo, že Tomáš Zdechovský i Michaela Šojdrová ho na kandidátce přeskákali, i když byl jedničkou. Oba jsou zkušení europoslanci, jeden je teď první a druhý třetí. Nebojíte se, že se vám to stane také?

Nebojím. Respektive bál bych se, kdyby moje primární motivace byla urvat mandát europoslance v Bruselu. Ale to člověka vede do křeče, když počítá, kdo ho přeskočí a jak to bude s preferencemi. Já v tom mám klid. Šel jsem do primárek s tím, že udělám všechno a dopadne to, jak má. Jsem dvojka. Teď jdu do kampaně s tím, že do toho dám zase všechno.

Kandiduje za vás i senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer, nakonec až z pátého místa. Měl podle vás vstoupit do strany?

Nebudu mu radit, co má nebo nemá dělat, ale přišlo by mi to jako logický krok a určitě by to jeho pozici i v primárkách posílilo. I pro část delegátů určitě bylo důležité, zda by byl ochotný vstoupit do KDU-ČSL.

Kolik si myslíte, že lidovci mohou reálně dosáhnout mandátů? Na kandidátce máte několik známých jmen…

Historicky jsme měli vždycky dva nebo tři mandáty, aktuálně máme dva. Líbilo by se mi, abychom měli alespoň zase tři.

Pokud bychom šli jako Spolu, musela by tam být nějaká podmínka nebo jasná deklarace, že europoslanci ODS přechází do frakce EPP.

Z jakého místa nakonec budete kandidovat, záleží i na tom, jestli půjdete v koalici Spolu s ODS a TOP 09, nebo sami jako lidovci. Pro co jste?

Preferuji, abychom šli samostatně jako KDU-ČSL. A zároveň jedním dechem dodávám, že pokud demokraticky rozhodneme, že půjdeme v rámci Spolu, tak budu kopat za tým.

Proč chcete jít samostatně?

Myslím, že jsme hodnotově trošku jinde. Fandím spolupráci Spolu v parlamentu, v těch volbách šlo o udržení demokracie v naší zemi. Bylo nutné se spojit, abychom Andreje Babiše porazili. Evropské volby jsou ale i o tom, kdo zastává jakou pozici v rámci Evropy. Nemyslím si, že když jsme s ODS v rozdílných frakcích, tak že by dávalo logiku jít do voleb společně. I hodnotově mi přijde čistší jít samostatně.

(Zástupci ODS jsou v Europarlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), zatímco lidovci a TOP 09 patří do frakce Evropské lidové strany (EPP), pozn. red.)

Bylo by asi zvláštní, kdybyste šli do voleb jako Spolu a po volbách se zase rozdělili do různých frakcí…

Pokud bychom šli jako Spolu, podle mě by tam musela být nějaká podmínka nebo jasná deklarace, že europoslanci ODS přechází do frakce EPP. Bez této podmínky si vůbec neumím představit, co bychom lidem na ulici odpovídali.

Na to se současní europoslanci ODS zatím moc netváří. Není zároveň divné, když vy budete klást podmínky ODS, která je z vašich tří stran nejsilnější?

To je prostě koaliční vyjednávání a my bychom si měli říct, za jakých podmínek jsme ochotní do koalice jít.

Oni by ale museli udělat největší krok.

Oni jsou čtyři, a když sečteme počty našich europoslanců s TOP 09, tak to vychází stejně. Ale ano, oni by museli udělat konstruktivní krok, to nepopírám.

Na druhou stranu lidovcům poslední předvolební průzkumy neukazují dobrá čísla, často se pohybují kolem pěti procent, někdy pod. Máte šanci sami uspět?

Kdo se bojí, nesmí do Bruselu. Nemůžeme být motivovaní strachem, to je vždycky špatný rádce. A jestli se budeme třást, že máme v jednom průzkumu 3,5 procenta a pak 5,5, tak se nikdy neposuneme k osmi procentům. Neměli bychom jít do koalice jen kvůli tomu, že se bojíme, že se sami nedostaneme.

Zároveň historie ukazuje, že v evropských volbách zpravidla uspějeme o něco víc, než máme v průzkumech do parlamentních voleb. Máme na to rok, a když kampaň odmakáme, nemusíme se bát pětiprocentní hranice.

Ale může to pro vás být propadák.

Může, a pak je to zpětná vazba. V těchto volbách je celostátní obvod, tak alespoň uvidíme, jak na tom jsme. Když bychom se tam neměli dostat, tak je to závažná zpráva dovnitř strany, že děláme něco špatně. Ale když do toho jdete vítězně, uspějete.

Ve straně mírně převažuje chuť jít samostatně a zase to jednou odpracovat jako lidovci.

Stihnete se pak případně zase slepit do koalice Spolu? Krátce po eurovolbách budou krajské volby a senátní, další rok pak sněmovní…

Musíme to stihnout. Krajské volby mají trochu jinou dynamiku, někde se půjde na platformě Spolu, jinde budeme kandidovat samostatně nebo s jedním partnerem. Samozřejmě by bylo ideální, aby finální rozhodnutí o podobě koalice do voleb do Evropského parlamentu padlo brzy, abychom vše dokázali včas připravit.

Jaká nálada teď ve vaší straně převažuje, pro koalici, nebo proti?

Jsme v procesu diskuze. Řekl bych, že to je dost půl na půl, respektive že mírně převažuje chuť jít samostatně a zase to jednou odpracovat jako lidovci.

Je možné, že byste šli do eurovoleb jenom s TOP 09? Anebo ještě s hnutím STAN, se kterými jste v Europarlamentu v jedné frakci?

Možné je všechno. Primárně je potřeba rozseknout, jestli půjdeme jako Spolu, nebo ne. Pokud ne, tak jsou ještě další varianty - jednat třeba s TOP 09. Nemyslím si, že by byla velká chuť spolupracovat se STAN. Separé jednání s TOP 09 ale v tuto chvíli nejsou.

S čím do voleb jdete?

Mně jsou blízká zejména dvě témata. Jednak životní prostředí, mimo jiné ho mám u nás v kraji na starosti, tak můžu v praxi dohlédnout na to, jaké evropské programy skutečně přináší nějaký efekt a jaké jsou spíš buď příliš složité, nebo špatně zaměřené. A potom je to integrace Ukrajiny, Moldavska a dalších států na Balkáně do Evropské unie.

Ve volbách máte být lákadlem pro mladé. Máte pocit, že jsou to témata, kterými nalákáte mladé?

Samozřejmě si jsem blízký se svou generací, to je srozumitelné. Nicméně bych to úplně nezužoval, protože ta témata jsou podstatná pro všechny generace.

Neustále slyším, že jsem mladý.

Je vám 29 let, jste prvním náměstkem hejtmana a kandidujete z vysokého místa do europarlamentu. Naráží někdy někdo na váš věk?

Slyším to neustále, že jsem mladý. Slyšel jsem to před volbami v roce 2019, před krajskými volbami, slyšel jsem to i v jiných oborech, ale vždycky mě to motivuje k práci. Oukej, budu pracovat o to víc, a pak se podívej, ty, který mě kritizuješ, jestli je moje práce dobrá, nebo ne. Ale hodnoť moji práci, ne můj věk.

Řekl bych, že se ale politická kultura posouvá, že to, co dřív bylo, „hele, mladej, nejdřív seď dvacet let na schůzích, a pak ti dáme prostor“, se mění. Že mi dali spolustraníci důvěru vést volby do kraje, bylo velké. Člověk ji nesmí zklamat. Ale od nikoho z nich jsem necítil zášť nebo hořkost, naopak. Řekli, že mi pomůžou, s čím bude potřeba.

Proč tak mladý člověk kandiduje za stranu, která je v očích mnoha lidí zkostnatělá?

Vždycky mě politika bavila a v osmnácti jsem začal přemýšlet, jestli se do nějaké strany přidat. Zvažoval jsem jich víc, ale zvolil jsem si KDU-ČSL a musím říct, že jsem o tom nikdy pak nepochyboval. Naopak, jsem furt radši lidovcem. Jednak máte unikátní možnost bořit spoustu mýtů, které kolem naší strany existují. Zároveň jsou mi blízké hodnoty, ale i to, že být lidovcem je trochu životní styl.

Je to i o tom, že pořádáte plesy, vymýšlíte různé kulturní aktivity, poutě, oslavy, všechno možné. To je na tom sympatické. Není to chladná partaj čistě racionálních pragmatiků, ale je hodně i o lidovosti. Velká výzva je i to, že zatímco křesťanští demokraté třeba na Západě volby vyhrávají, my jsme zatěžkaní pěti procenty, to mě motivuje.

Navíc jste i trochu polapení koalicí Spolu. Nejsou lidovci už mrtví?

Mrtví určitě ne. Máme mimo jiné nejživější a nejpočetnější mládežnickou organizaci Mladí lidovci. Ta má přibližně čtyři sta členů, ale je potřeba, aby nás bylo víc. V naší republice narážíme na problém, že demokracie je postavená na systému politických stran a věkový průměr u těch tradičních je kolem 65 let. Jinak řečeno, je hrozně málo lidí, kteří jsou ochotní se stranami „ušpinit“, jít do nich, byť s nimi přirozeně částečně nesouhlasí.

Nezbývá než se snažit politiku lidsky přibližovat a říkat, že je normální se politicky angažovat. A to pak pomůže celému systému a samozřejmě i KDU-ČSL. Když je někdo ochotný vstoupit do strany, zároveň tím přispěje k tomu, že jedna ze stran zase přežije.

Pokud eurovolby nevyjdou, do krajských voleb už nepůjdu v pozici lídra.

Když vaši spolustraníci mluví o mladých tvářích, často zmiňují vás nebo jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Můžete stranu vytáhnout?

Síly musíme spojovat napříč generacemi. Není to tak, že teď to zachrání jenom mladí nebo jenom staří. To se promítá i na kandidátkách, že jsme věkově vyvážení. Třeba naše první pětka do evropských voleb je věkově hodně různorodá.

Pokud vám příští rok na jaře nevyjdou eurovolby, budete na podzim znovu kandidovat na hejtmana?

Určitě ne v pozici lídra. Nepřišlo by mi to fér vůči lidem, ale i v rámci vlastní integrity by mi nepřišlo dobré dělat „kampaň A“ do eurovoleb a mezitím už jet „kampaň B“ do kraje. Teď jdu naplno do eurovoleb a mám ten luxus, že jsem relativně mladý a můžu jít do věcí dost vabank, na sto procent, a buď to vyjde, nebo ne.