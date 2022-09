Vinobraní na jihu Moravy: Bavme se, dokud na to máme

Sázka na cenu vstupného, ve němž byl již zahrnutý veškerý program a které bylo v sobotu u kašírovaných vstupních bran do historického centra 450 korun, se zřejmě pořadatelům vyplatila. „Předpokládáme, že návštěvnost se bude podobat té z roku 2019, kdy zde bylo 85 000 lidí, přesněji to budeme vědět v neděli,“ uvedl za pořadatele Karel Semotam.

„Přijeli jsme si užít, dokud na to ještě máme,“ řekla Právu s úsměvem paní Jarmila z Čáslavi, která dorazila na znojemské vinobraní už nejméně popáté. Přijela s partou tří kamarádek, ubytování si našly dvacet kilometrů za Znojmem a jediný problém, který zažily, bylo sehnat při dešti v pátek večer taxíka do místa spaní. „Vypadá to jako vtip, ale když člověk spočítá všechny náklady s tímto báječným výletem spojené, a vyhlídkami, které nás denně straší, tak to zase tak velká sranda ani není,“ dodala.