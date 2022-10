Konec nošení dokladů? Budou v mobilu

„Směřujeme to tak, aby se to do konce příštího roku stihlo. Počítáme se čtvrtým čtvrtletím roku 2023,“ potvrdila Právu Anna Urbanová z tiskového oddělení sekce Úřadu vlády pro digitalizaci. Občané by tak mohli klasické občanské průkazy nechat uložené doma a používat výhradně jejich elektronizovanou podobu, avšak dobrovolně.