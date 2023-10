Velký příval učitelů? Jen aby nechyběli

„Je nešťastné ukazovat čísla, že u nás učitelé učí příliš málo dětí, protože na středních školách to vypadá jinak než na základních a mateřských,“ řekl Právu Jan Zeman z výzkumné společnosti PAQ Research. „Na ZŠ je stále nedostatek v některých regionech a v některých aprobacích. Na hodiny informatiky, matematiky, fyziky se shání mladí učitelé velmi těžko,“ dodal.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) před časem uvedl, že do regionálního školství nastupuje každoročně na sedm tisíc nových učitelů, ačkoli dětí přibývá po 25 tisících. A podle něj se jedná o komfort v době ekonomické stagnace, navíc platy učitelů rostou. Poukázal, že na středních školách vychází jeden učitel na deset žáků či studentů. Podle statistik OECD činí průměr 15 žáků na učitele.

Statistiky také ukazují, že ve věku nad 65 let působí ve školách 3,9 procenta vyučujících, což by odpovídalo více než sedmi tisícům. Ve věku 60 až 64 let bylo loni necelých 11 procent učitelů, tedy zhruba 20 tisíc.