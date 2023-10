Bek: Musíme zastavit růst počtu učitelů

„Rozpočet byl vystaven celé řadě tlaků, které se budou projevovat i v příštím roce. Stojíme na křižovatce. V minulých letech rozpočet výrazně rostl, rozdíl činí až 100 miliard, a to především na platech učitelů. Ale rostl i počet úvazků. Musíme se rozhodnout, jestli chceme pokračovat v personální expanzi,“ řekl novinářům.

Připomněl, že učitelé jsou jediní státní zaměstnanci, jejichž mzdy porostou. Podle zákona by měly v průměru činit 130 procent průměrné mzdy v zemi. Podle Beka se však budou vypočítávat podle průměrné mzdy z loňského roku. V průměru porostou zhruba o 2500 korun. Podle dřívějších odhadů by to mohlo odpovídat asi 113 procentům.