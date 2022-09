„Kam se hrabe Jakeš“. Babišův svérázný projev ve Sněmovně baví internet

“A ten covid zme dali lidem!” @AndrejBabis Tvl Máro, @prchal , víš co? Fakt ti tu práci s tímhle materiálem nezávidím. Nedělala bych to ani za tisíc miliard.

Babiš: „My jsme s ministry chodili za Schilerovou a tlačili na ní, aby sehnala peníze na to či ono. A ona je vždycky našla.” Nenašla, ale půjčila. A nenacházejí se, ale vydělávají. Svěřují je vládě daňoví poplatníci. To ale nemůže Babiš vědět, protože se jejich placení vyhýbá.

Skutečnou perlou hodnou projevu na Červeném Hrádku bylo ovšem líčení cesty do Vídně. „Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum,“ strukturoval svou kritiku nápadu vést dálnici do Vídně přes jihomoravský Mikulov šéf hnutí ANO.