Ve Vrběticích se mají montovat granáty i přes protesty

Starostům vadí, že nebyl dodržen slib bývalé vlády, a především nedostatečná komunikace ze strany VTÚVM směrem k obcím sousedícím s areálem.

Výroba v objektu Vojenského technického ústavu (VTÚ) by podle Frejlicha mohla začít do konce letošního roku či do 12 měsíců od podpisu smlouvy, který se předpokládá v únoru. Zakázku za až 413 milionů korun má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou VTÚ, firma CZ-SKD Solutions a Explosia.

Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, které se tam zpracují a po výstupní kontrole odvezou. Munice se v areálu nebude skladovat, granáty by se měly odvážet zhruba po měsíci. Celkově by se během pěti let mělo vyrobit asi půl milionu granátů.

Starostové okolních obcí již dříve uvedli, že o výrobě granátů ve vrbětickém areálu, ve kterém v roce 2014 vybouchly muniční sklady, nevěděli. Frejlich řekl, že s nimi již jednal, chystá se také jednání s hejtmanem Zlínského kraje a starostové se budou moci do výrobního objektu podívat. „Máme v plánu je co půl roku informovat, aby byli ubezpečeni, že se zde neděje nic nad rámec toho, co nám bylo schváleno,“ uvedl Frejlich.

Lidé chtějí hloubkový průzkum

Starostové jsou však jiného názoru a tvrdí, že k oficiálním schůzkám, při kterých by vedení obcí dostalo jasné informace o budoucnosti areálu muničních skladů a výroby v nich, nedošlo. „Stále s námi nikdo dosud oficiálně nejednal. Jen po medializaci v Právu a na Novinkách došlo k tomu, že pan Frejlich objížděl jednotlivé obce a krátce starosty se záměrem seznámil. Řekl, že tam bude VTÚ montovat ruční granáty ve třech rekolaudovaných budovách. I o zabezpečení těchto objektů. Ale bylo nám to řečeno jen ústně,“ sdělil Právu starosta Lipové Miloslav Svárovský (Za prosperitu Lipové).

Jak dále upozornil, nedozvěděli se starostové nic o budoucnosti celého areálu. „Obyvatele Lipové a Haluzic, kde se našlo mimo areál muničních skladů po dvou výbuších nejvíce rozmetané munice, nejvíce zajímá, kdy stát provede hloubkový průzkum v těchto lokalitách. Stále mají obavy chodit na své pozemky, na svá pole a do lesů. Krajský policejní prezident lidem poslal dopis, ve kterém nedoporučuje na těchto pozemcích zemědělskou činnost a v lese těžbu dřeva,“ doplnil Svárovský.

VTÚVM má v areálu muničních skladů tři objekty, vyrábí se v jednom z nich. Objekty jsou podle Frejlicha zabezpečeny podle zákona, plně oploceny dvoumetrovým plotem se dvěma řadami ostnatého drátu včetně kamerového perimetrického systému.

Navíc jsou v objektu takzvaná seskoková čidla na stropech, pohybová čidla, kamerový systém uvnitř objektů či elektronické snímače v oknech nebo dveře, které zabezpečují proti vniknutí. Vnitřní prostory určené k výrobě jsou rozděleny tak, aby se v případě mimořádné události nepřenesla detonace do jiné místnosti, než kde se havárie stala.

Situace je jiná než před lety

Státní podnik VTÚ má po­dle Frejlicha asi 400 zaměstnanců ve třech odštěpných závodech, ve slavičínském je asi stovka zaměstnanců, z toho 20 na oddělení výroby a vývoje munice. Ve vrbětickém výrobním objektu pracuje 13 montážních dělníků, z toho dvě třetiny by měly pracovat na výrobě granátů.

Podle Frejlicha je situace zcela jiná než před lety, zpracován je krizový plán a hasiči vědí, kde se v areálu objekty nachází, jaké k nim vedou cesty, jaká je výroba a počty zaměstnanců. Vznikl hasební a zásahový plán areálu, který je uložen na oddělení krizového řízení kraje. Pokud by ve výrobním objektu nastala mimořádná událost, dosah by byl asi 170 metrů. Budova se nachází uvnitř areálu, podle Frejlicha se tak nemůže stát, že by byly ohroženy okolní obce.

Ke dvěma výbuchům skladů 16 a 12 došlo ve druhé polovině roku 2014. Oba si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena v celkem 547 kamionech. Kvůli explozím byli několikrát evakuováni obyvatelé okolních obcí.

Nejprve dvakrát koncem října na několik hodin, začátkem prosince pak musely více než čtyři stovky lidí z obcí Lipová a Haluzice i zaměstnanců z areálu bývalých Vlárských strojíren odejít na dva dny.