Munici tu už nechceme! Obce kolem Vrbětic pobouřil plán vlády

„Vláda nám slíbila, že s námi bude konzultovat využití vrbětického areálu bývalých muničních skladů. Byli bychom neradi, kdyby zde zase byla skladovaná munice. Nepřejeme si to, aby tam byla výroba. Už jednou jsme měli strach, je to o nás bez nás a bez názoru lidí, kteří si prožili při dvou výbuších z roku 2014 hrůzné chvíle,“ sdělil Právu starosta Vysokého Pole na Zlínsku Josef Zicha (STAN).

On i další starostové upozorňují na blízkost chystané stavby rozsáhlého vodního díla Vlachovice.

„Od Bohuslavic nad Vláří do Vrbětic budou při stavbě přehrady stavbaři po železnici převážet stavební materiál. Ve Vrběticích jej pak budou překládat na dopravní pás, který povede k samotnému tělesu hráze. Umístit do vrbětického areálu opět munici může být velmi nebezpečné. Obávám se, že by skladování munice v areálu mohlo ohrozit stavbu strategické přehrady, na jejíž pitné vodě bude závislá velká část Zlínska,“ domnívá se Zicha.