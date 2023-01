Do Vrbětic se vrátí granáty

V nejbližších dnech by se tendrem měla zabývat vláda. Podle materiálu, který mají Novinky k dispozici, se počítá s uzavřením smlouvy do 20. ledna. Novinky o připravované zakázce s předpokládanou hodnotou 413 milionů korun bez DPH psaly už v listopadu. Rámcová dohoda má být uzavřena na roky 2023 až 2027.

Tehdy panovala okolo nákupu řada otazníků, například od kdy se budou granáty v Česku vyrábět, jak se bude výroba kontrolovat či kde bude samotná výroba probíhat. Více světla do toho vnesl na listopadovém sněmovním výboru pro obranu náměstek resortu Lubor Koudelka. Výroba má probíhat na „území ČR přímo v areálu VTÚ“.

Státní podnik Vojenský technický ústav bude jednou z firem, která se bude na zakázce podílet, a spravuje či vlastní několik areálů, jedním z nich je i nechvalně proslulý muniční areál Vrbětice, kde v roce 2014 došlo k výbuchům a zemřeli dva lidé. Novinky se proto obrátily s dotazy na firmu, resort obrany i VTÚ, zda jsou Vrbětice ve hře.

Archivní videoVideo: Jiří Růžička, Právo

Obrana chce koupit granáty za půl miliardy. Bez soutěže, na základě dopisu s příslibem české výroby Domácí

„Budova ve Vrběticích byla určena jako jedna z nejlépe vybavených s maximálními bezpečnostními prvky přesahujícími běžný standard v EU. Je moderní a ideální pro požadovanou výrobu. Výroba granátů spočívá z řady procesů od výroby komponentů u subdodavatelů, po skladování komponentů, trhaviny apod., následně testování kvality, výstupní kontrola, tj. reálné zkoušky granátů apod,“ reagovala mluvčí skupiny Colt CZ Eva Svobodová.

Konkrétně ve Vrběticích by se podle ní měly skladovat některé součástky pro výrobu, nezbytné množství trhaviny pro zhruba týdenní výrobu. Dále by se zde pak měla také probíhat „kompletace těla zapalovače, plnění těla, kompletace celku a balení“.

„Je to velice citlivé téma. Úplně si nedovedu představit, co k tomu řeknou okolní obce a města. To pro ten region bude velký problém,“ řekl k tomu poslanec ANO, člen obranného výboru a zpravodaj bodu na výboru Pavel Růžička.

Sliby chyby

Návrat munice do Vrbětic se děje navzdory příslibům z minulosti. Že, se do areálu munice nevrátí, přislíbila krátce po explozích vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). V roce 2016 pak tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) informoval o tom, že stát chce výbuchy poničený muniční areál na Zlínsku odkoupit a taktéž přislíbil, že munice se už do něj nevrátí.

Prakticky totéž ještě předloni tvrdil někdejší mluvčí resortu obrany Marek Vala v reakci na článek týdeníku Reflex. „Varianta, že by se však v areálu obnovily muniční sklady, ať už pro Armádu ČR nebo pro uskladnění materiálu soukromých firem, zvažována není. Informace v článku Reflexu o plánu znovu začít do skladů munici ve větším navážet tedy není pravdivá,“ napsal tehdy na web VTÚ.

Jde o navazující nákup bez soutěže na tendr z roku 2017, v němž zvítězila skupina Colt CZ, dříve Česká zbrojovka. Ta vloni v březnu oslovila ministerstvo obrany s tím, že připravila projekt transferu výroby ručních granátů, které tehdy překupovala ze zahraničí od zbrojařské firmy Rheinmetall.

Resort obrany dlouhodobě usiluje o zapojení českého obranného průmyslu do tendrů. Podle materiálu k zakázce určeného pro vládu bude se české firmy mají na výrobě podílet ze 60 procent.

Jednotková cena střepinových a trhavých granátů má být oproti minulé zakázce vyšší o 40, potažmo 34 procent, a to i s ohledem na téměř patnáctiprocentní inflaci. Do navýšení ceny střepinového granátu se promítly také náklady ve výši 4,25 procent za přesun výroby do Česka. Soudní znalec Tomáš Dvořáček v posudku uvedl, že není možné stanovit „cenu v místě a čase obvyklou, protože pro tento materiál není trh“. V Česku ruční granáty vyrábí minimálně dvě další společnosti.