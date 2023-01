Výbušnou zakázku vláda po tlaku stáhla

Kabinet je kvůli zakázce pod tlakem, protože proti výrobě granátů protestují starostové okolních obcí, a to i z vládních stran, jak ve středu informovalo Právo. Starostové mají v živé paměti výbuch muničního skladu v roce 2014 a jsou pobouřeni, že obrana bez jakýchkoli konzultací chce do blízkosti jejich obcí znovu přivést muniční výrobu.

To, že obrana výrobu granátů chystá za zády starostů obcí kolem Vrbětic, se nelíbí ani vládním poslancům. „Vzhledem k tomu, co se ve Vrběticích stalo, je potřeba to brát velice citlivě a je potřeba o tom diskutovat. Rozumím, že to, co tam bylo a má být nyní, jsou dvě odlišné věci, ale zároveň jako zlínský poslanec rozumím strachu místních lidí,“ řekl Právu Petr Gazdík (STAN).