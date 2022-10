Válek: Žene se k nám vlna covidu a chřipky

„Žene se sem vlna covidu a chřipky. Záleží na počasí, nicméně stoprocentně bude narůstat počet pozitivně testovaných, takže se bude zhoršovat situace. Kritické budou měsíce listopad, prosinec, leden. Teď je optimální čas se očkovat,“ vyzval Válek.

Ministerstvo zdravotnictví před časem spustilo kampaň na podporu očkování proti covidu nazvanou „Očkujme se pro život beze strachu“. Za pondělí přibylo 1804 nově nakažených covidem, což je o zhruba šest stovek méně než tomu bylo ve stejný den před týdnem.

V souvislosti s očekávaným zhoršením epidemické situace Válek deklaroval, že díky vakcínám neplánuje i při nárůstech nakažených předkládat vládě návrh na zavedení stavu pandemické pohotovosti či zavádět jakákoliv restriktivní opatření. Lidem však doporučil, aby se dobrovolně chránili a dodržovali hygienu.

Očkování je možné zaráz, do jednoho ramene covid, do druhého chřipka Roman Chlíbek

Ministrova slova k očkování doplnil epidemiolog a šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Teď máme přechodné zlepšení epidemické situace a nikdo nemůže říct, jestli to nebude zase narůstat. Očkování covid a chřipka jde spolu ruku v ruce a můžeme očekávat, že do dalších let budeme slýchat doporučování na nějaké přeočkování,“ uvedl Chlíbek.

Podle něj si lidé, kteří půjdou na přeočkování covidu další dávkou, mohou zaráz nechat vpíchnout vakcínu proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě podceňována a dlouhodobě se proočkovanost pohybuje okolo osmi procent. „Je to možné zaráz, do jednoho ramene covid, do druhého chřipka,“ dodal Chlíbek.

Šéf praktický lékařů Petr Šonka pouze upozornil, aby si lidé v případě zájmu o naočkování proti oběma nemocem zaráz předem svému lékaři zavolali, aby si látky připravil.

„Je to onemocnění, které je podceňováno, ale ve svých důsledcích může mít stejně závažné důsledky jako covid-19, zejména v těch seniorních skupinách. Nevyplatí se to podceňovat,“ řekl k chřipce Šonka s tím, že očkování lidem nad 65 let hradí pojišťovna. Očkování proti covidu mají zdarma všichni.