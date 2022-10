Vědci: Omikron může být poslední variantou

Pokud máte za to, že se už dlouho neobjevila nová variantu covidu-19, tak máte pravdu a podle vědců je to dobrá zpráva. S každým týdnem se zvyšuje pravděpodobnost, že virus už nedokáže zvládnout další evoluční skok novým směrem, píše londýnský deník The Times.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Ilustrační foto