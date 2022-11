Válek zaskočil pojišťovny. Chce dotace na lyžařské kurzy

S nápadem na zavedení příspěvku pro školáky do 15 let přišel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Odmítl, že by tím šel na ruku ski­areálům a lyžařským lobbistům. Rodičům by to pochopitelně pomohlo, pro jsou i ředitelé škol, kteří by jinak měli problém kurzy obsadit.

„Diskutujeme o tom, jak využít peníze z fondu prevence na pohybové aktivity dětí, aby se od počítačů vrátily do přírody a abychom u nich začali srážet hmotnost, která u nich za covidu narostla. Jedna z možností je podpora lyžařských kurzů,“ řekl Právu Válek. Podpořit by chtěl zejména rodiny, které se dostaly do finančních pro­blémů.

„Pokud v některých regionech deset nebo i dvacet procent dětí nemůže jet na týden na hory kvůli tomu, že na to ekonomicky nemají, a jedná se o zdravotně preventivní záležitost, je to bezesporu něco, co by mělo být z fondu prevence hrazeno,“ dodal Válek.

Ředitel Asociace horských služeb Libor Knot v médiích uvedl, že střediska už několik let neúspěšně žádala vládu o zavedení státního příspěvku na kurzy. Podpořilo by to i místní ekonomiku. Uspěli podle něj až u Válka. „Nechci, aby se nějaké dítě kvůli ekonomickým problémům nemohlo zúčastnit těchto pohybových volnočasových aktivit,“ odmítl ministr spekulace o lobbingu.

Ceny lyžařských kurzů se pohybují zpravidla od 5000 korun výš. Část jde na ubytování, dopravu a stravu. Významnou položkou bývá skipas, jehož cena závisí na lokalitě. Třeba v Peci pod Sněžkou vyjde děti pětidenní permanentka na 3000 korun. Pokud dítě nemá vlastní lyžařské vybavení, následují další výdaje.

„Zájem o kurzy je velký, ale někteří nemohou jet, protože na to nemají peníze,“ řekl Právu člen vedení jedné ze základních škol v Kroměříži.

„Po dvou letech pandemie jsme zorganizovali kurz, který máme plný. Nabídli jsme ho ale více třídám, někteří žáci nejedou právě ze zmiňovaných důvodů,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ v Miloticích Anton Ivánek. Při škole funguje i spolek přátel, který některým dětem ze sociálně slabších rodin na aktivity přispívá. Zástupci škol se shodují, že by příspěvek rodinám při současné ekonomické krizi mohl pomoci. Bariérou však může být ostych o něj požádat.

Nelze očekávat, že týdenní pobyt ovlivní zdravotní kondici k lepšímu, může ale vzbudit zájem o sport. „Z mého pohledu k dlouhodobému zdravotnímu efektu nedojde. Je ale pravda, že pro spoustu dětí je kurz nedostupný. Kdyby měly možnost jet, mohlo by je to motivovat k pohybové aktivitě, kterou si běžně doma s rodiči nevyzkoušejí,“ řekla Právu Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Výše příspěvku by se mohla podle ministra pohybovat kolem šesti až sedmi tisíc korun. Hlavní slovo však budou mít správní rady pojišťoven. „V tuto chvíli připravujeme možnou podobu návrhu na úpravu programu prevence, který by umožnil realizovat tento záměr,“ řekla Právu mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Zaskočeni byli nápadem ministra ve Svazu zdravotních pojišťoven, který zastupuje asi 40 procent občanů.

„V současné době se dokončují návrhy zdravotně pojistných plánů pro příští rok a v této souvislosti nám není známo, že by ze strany ministerstva zdravotnictví byla takto konkrétní doporučení a příslušná odůvodnění pro zařazení takových preventivních programů při přípravě zdravotně pojistných plánů vznesena,“ sdělil Právu výkonný ředitel svazu Martin Balada.

„Na aktivity podobného charakteru pojišťovny již nyní v menší míře pojištěncům přispívají z fondů prevence,“ dodal.