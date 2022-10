České skiareály navýší cenu permanentek

Lyžařský areál v Kvasejovicích na Příbramsku růst nákladů na energie tolik nezasáhne, úpravy ceníku budou podle provozovatele Petra Kroužila spíš jen kosmetické, a to díky zafixované ceně až do konce příštího roku. Systém zasněžování v Kvasejovicích je podle Kroužila navíc energeticky méně náročný než v jiných areálech.

„Máme to vcelku pod kontrolou. Jde jen o to, jestli se do toho nepromítne zhoršená kupní síla obyvatelstva,“ uvedl podle ČTK Kroužil. Základní cena denního vstupného by měla vzrůst na 510 korun z dosavadních 490 korun, snahou provozovatelů bude více zpřístupnit dvou- nebo tříhodinové lyžování.