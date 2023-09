Válek odmítl, že by chtěl slučovat fakultní nemocnice

Ministři by u svých přímo řízených organizací mohli jedním podpisem rozhodnout o jejich sloučení. Na přílepek, který ke konsolidačnímu balíčku přidalo ministerstvo financí, upozornily Lidové noviny. Využít by to podle nich mohl i ministr zdravotnictví ke sloučení některých fakultních nemocnic, o čemž se spekuluje. Česká lékařská komora bije na poplach, na dotaz Práva to však šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) vyloučil.

Foto: Dana Kysučanová, Novinky Fakultní nemocnice Motol (ilustrační foto)