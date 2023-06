V motolské nemocnici léčí závratě po operaci mozku pomocí virtuální reality

„Někteří mají ještě zvýšenou citlivost na vizuální stimuly. Uvádí, že nemůžou například jet autem, protože je rozhodí to míhající se prostředí, nemůžou jet v metru po jezdících schodech nebo jít do obchodního centra kvůli spoustě lidí, regálů, barevných kontrastů a tak dále,“ doplnil Čada.

A právě tomuto prostředím, které by jim při návratu do běžného života způsobovalo nepříjemné pocity, jsou pod dohledem odborníků vystavováni už v nemocnici.

Vývojáři rehabilitační systém nadále vylepšují. „V tuto chvíli se snažíme umístit virtuální realitu do samotných brýlí, ty nové modely to umožňují. Není potřeba nějaké hardwarové zařízení, notebook nebo počítač, to umožní, aby pacient mohl software používat sám, doma, bez nutné asistence doktora přímo v nemocnici,“ vysvětluje hlavní vývojář Všetečka.

S kolegou Danielem Puršem se k projektu dostali ještě jako velmi mladí. „Oběma nám bylo tehdy ani ne 16 let, byli jsme na střední škole. Dalo nám to tu první možnost podílet se na něčem, co je reálně použitelné, a ukázalo nám to, co všechno je možné ve světě informatiky,“ vzpomíná Všetečka.