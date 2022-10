Vakcinolog Chlíbek: Očkujte se, protilátky nestačí

Protilátky nefungují univerzálně, i proto se může člověk nakazit opakovaně. Podle Chlíbka nejsou dostatečně chráněni ani ti, kteří prodělali omikron začátkem léta. Teď je podle něj nejlepší čas k přeočkování. „Máme tady přechodné zlepšení epidemické situace, ale nikdo nemůže říct, jestli to nezačne s dalšími měsíci narůstat,“ uvedl.

Ve středu testy potvrdily 1137 nových případů, to je o 315 méně ve srovnání se středou z předešlého týdne. V nemocnicích je s covidem téměř 900 pacientů, bezmála o 500 méně než před týdnem.

Jedno přeočkování proti covidu by podle něj měli absolvovat všichni. Rizikové skupiny jako chronici a senioři by se měly před zimou nechat přeočkovat znovu, pokud jim od předchozího očkování uplynuly aspoň tři měsíce.

Obavy budí i chřipková sezona. Chlíbek zdůraznil, že i tato epidemie začíná. Šíří se již mezi dětmi do pěti let. „Data ukazují, že se opakuje scénář z minulých let. Začíná nastupovat chřipka u dětí předškolního věku, a ty v tuto chvíli už překročily epidemický práh,“ uvedl.