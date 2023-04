V předčasné penzi je už skoro třetina důchodců

Ke konci loňska bylo v předčasné penzi přes 680 tisíc lidí, o 38 tisíc víc než před třemi lety a o 156 tisíc víc než před deseti.

„V prosinci tvořili příjemci předčasného důchodu 29 procent všech příjemců starobního důchodu,“ sdělila Právu mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová. Před deseti lety to byla pětina.

„Už jsem si odpracoval dost, navíc tlaky v práci pořád rostou. I když mám jít do důchodu až příští rok, přemýšlím, že si o něj zažádám už letos,“ řekl Právu pan Karel z Prahy.

Výhodně i letos

Průměrně předčasní důchodci loni v prosinci pobírali 18 061 korun. Měli tak v průměru o 1816 Kč měsíčně méně než lidé, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu. „Obecně se předčasný důchod řadě lidí vyplatí. Výrazná výhoda je, že peníze od státu v podobě předčasného důchodu dostanete dříve. A když odejdete třeba o dva roky dříve, je to hodně peněz,“ upozornil důchodový poradce Martin Kohoutek.

„Samozřejmě později přiznaný důchod bývá vyšší, ale někdy trvá i mnoho let, než díky o něco vyššímu důchodu získáte to, co na předčasných důchodech za rok či dva. Dost lidí čekat nechce. Ideální je to nějak vhodně naplánovat a vyvážit,“ dodal.

Loni byla dřívější penze navíc o několik stovek až tisíc korun vyšší než řádný nový důchod, který sociální správa vypočítá v letošním roce. Bylo to vlivem mimořádných valorizací kvůli vysoké inflaci, které se žadatelům o předčasnou penzi započítaly.

„Počet žádostí o předčasný starobní důchod sepsaných na okresních správách sociálního zabezpečení v roce 2022 činil celkem 80 653. Za leden a únor 2023 bylo sepsáno 14 216 žádostí,“ informovala Drmolová.

Jak už Právo minulý týden uvedlo, dřívější odchod do penze může být pro řadu lidí výhodný i letos. I když vláda zkrátila červnovou mimořádnou valorizaci a netají se ani ambicí znevýhodnit předčasné důchody větší penalizací, aby ušetřila a udržela lidi v práci.

Záležet tak bude na tom, jaké změny nakonec provede, včetně těch ve valorizacích důchodů. Teprve v září pak půjde podle Kohoutka propočítat několik scénářů – přiznání důchodu už letos včetně výplaty, nebo přiznání důchodu bez výplaty s pokračující důchodově pojištěnou výdělečnou činností (tzv. výpočtová zamítačka), anebo odklad přiznání důchodu až na příští rok.

Věk odchodu do důchodu je teď do budoucna nastavený na 65 let. Aktuálně už v průměru dosahuje téměř 64 let, avšak předčasné penze stlačují průměrný věk nových důchodců dolů. „V roce 2021 byl u při­znaných starobních důchodů u mužů 63 let a u žen 61 let. Údaje za loňský rok budou známy v červnu,“ doplnila Drmolová.

Maximální doba, o kterou lze odejít do penze dříve, závisí na důchodovém věku. Je-li nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li alespoň 63 let, může být přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Doba, o kterou lze odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, má být nově podle dohody ve vládní koalici omezena maximálně na tři roky bez ohledu na důchodový věk pojištěnce.

Výše krácení závisí na délce doby

Výše krácení důchodů je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasné starobní penze do dosažení důchodového věku. Čím blíže má žadatel k řádnému termínu, tím je penalizace za předčasný odchod nižší. Nově má být pevně stanovena na koeficientu 1,5 %.

Nyní se v období do 360 dnů před tímto nárokem důchod zkrátí o 0,9 % z výpočtového základu důchodu za každých započatých 90 dnů. Od 361. dne do 720. dne před tímto nárokem se penze krátí o 1,2 % a teprve 721 a více dnů před nárokem na řádný důchod se zkrátí o 1,5 % z výpočtového základu za každých 90 dnů.

Vláda navíc zvažuje, že by se předčasných důchodů netýkala valorizace zásluhové části, a také, že potřebná doba pojištění pro dřívější odchod do starobního důchodu by se prodloužila z 35 na 40 let.

