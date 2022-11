V Krkonoších se už lyžuje

„Lyžování je krásné, počasí nám přeje, je vidět sluníčko, jsme nad inverzí. Takže lyžování na první víkend je naprosto báječné,“ pochvaloval si Jakub Janda ze Ski resortu Černá hora – Pec. „Teď je tu asi 50 centimetrů smíšeného sněhu. Minulý víkend a v minulém týdnu nám přálo počasí, měli jsme možnost zasněžit a do toho spadnul přírodní sníh. Na kopci máme připraveno několik vrstev a kup sněhu, které budeme dál zpracovávat a uvidíme, jak se bude počasí vyvíjet v dalších dnech,“ dodal Janda.

„V šedesátém roce jsme si tady koupili chalupu a od té doby sem jezdím. Černá hora je moje srdcovka,“ vyprávěl spokojený lyžař - senior. „Jako důchodce jsem si koupil celosezónní skipas a plánuju, že sem jako obvykle budu jezdit od pondělí do pátku. Vždycky si přivstanu, protože ráno je tady nejlepší lyžování. Později už tu bývá narváno,“ dodal muž. S prvním lyžováním byl spokojený. „Sníh je krásný. Akorát je to krátký, ale to se nedá nic dělat,“ konstatoval.