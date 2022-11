V čele dohledového úřadu Sivera? I Senát ho zřejmě nominuje

Už minulý týden ho vybrali poslanci jako svého kandidáta. Jedno jméno má podle zákona o sdružování politických stran navrhnout prezidentu republiky i Senát. Ten přijímal nominace do pátku a v nejbližší době o nich budou senátoři hlasovat.

Volba to nebude těžká. „Přišlo pouze jedno jméno, kterým je František Sivera,“ řekl Právu předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS).

Pokud Senát nominaci Sivery stvrdí, jmenování prezidentem bude čistě formální. V ideálním případě by měl prezident vybrat předsedu ze dvou kandidátů, jednoho za každou komoru Parlamentu. Při nynějším řešení mají zákonodárci jistotu, že bude jmenován ten, kterého preferovali.

Jsou to však právě politické strany, které navrhovaly i minulé členy úřadu. Například stávajícího předsedu Vojtěcha Weise, kterému končí k 1. lednu 2023 šestiletý mandát, nominovala v roce 2016 vládní ČSSD.

Čtvrtému členovi úřadu Janu Outlému vyprší mandát ke konci března. I členové úřadu se proto budou muset nově zvolit. Obhajovat funkci už nechce Weis ani Navrátil, Hudeček to zvažuje.

Ve Sněmovně je nyní novela, která upravuje organizační strukturu celého úřadu. Nově by neměl mít v čele jednoho předsedu, ale kolektivní pětičlenný orgán, čímž by se mělo do budoucna zabránit i sporům o kompetence.