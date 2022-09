Úžasné stroje, říkají američtí piloti o vrtulnících AH-1Z, které kupuje česká armáda

Stroje patří do systému H-1, který je už značně letitý. Zástupce firmy Bell Nate Green to ale nepovažuje za handicap, naopak vyzdvihl bohatou tradici výroby a inovací. „Bell vyrábí systém H-1 od konce padesátých let, ale pokračuje s jeho vývojem dál a dál a dělá jej lepší a lepší. Já jsem létal na předchozí verzi Super Cobra AH-1 a pak jsem létal i na AH-1Z Viper. Je tam ohromný nárůst v technologii a schopnostech,“ popsal Novinkám.

„Našli jsme způsoby, jak stroje dál vylepšovat, americká námořní pěchota s nimi nalétala tisíce hodin. Po nalétání více než 400 000 hodin zjistíte, jak je dělat lepší, odolnější a vražednější,“ pokračoval Green.

Zmínil i vlastní zkušenosti se strojem. „Sám mám nalétáno přes 2000, 2300 hodin na AH-1W Whisky v boji i při výcviku. Létal jsem s vrtulníkem do boje a stroj je to úžasný. Pak jsem létal s AH-1Z Viper a zjistil jsem, že technologie, které máme nyní, značně usnadňují práci pilotů vrtulníků. Můžete zrychlit to, čemu říkáme kill chain, tedy řetězec úderu. Mohu rychleji zjistit cíl, můžu ohledně cíle kooperovat se svým druhým pilotem i s někým na zemi, mohu snáze předávat informace. Mohu mít zvednutou hlavu v kokpitu, protože se vše promítá na helmu, a mohu se dívat na bojiště. V AH-1Z Viper také mohu mnohem lépe asistovat veliteli pozemních jednotek,“ popsal Green.

Foto: Alex Švamberk, Novinky Kokpitu vrtulníku Bell AH-1 Z dominují obrazovky.

Podobně se vyjádřil i plukovník námořní pěchoty USA Vasilios Pappas, jenž dříve létal se stroji bojově a nyní působí jako manažer programu lehkých vrtulníků. „Na platformě H-1 jsem létal 13 let, než jsem byl přeřazen do oddělení vyzbrojování. Byl jsem pilotem UH-1 Huey a pak jsem byl testovacím pilotem při vývoji a létal jsem při testech jak na AH-1 Zulu, tak UH-1 Yankee. Tento stroj má vylepšené vlastnosti, co se týká poměru dosahu a nosnosti, zbraňových systémů, což zcela změnilo, jak vykonáváme činnost na bojišti,“ vysvětlil pro Novinky.

Foto: Alex Švamberk, Novinky Na Dnech NATO měli návštěvníci jednu z posledních možností vidět vrtulník Mi-24 české armády. Čeká je vyřazení. Na jaře je nahradí stroje AH-1Z a UH-1Y. Nejméně dvě Mi-24 už skončily na Ukrajině.

Bitevní vrtulník AH-1Z Viper má v české armádě nahradit ruské stroje Mi-24. Green popsal jeho možnosti jeho výzbroje. „Kanon ráže 20 mm vypaluje protipancéřové, zápalné a vysoce explozivní granáty. Je to velmi efektivní zbraň účinná i proti lehce pancéřovaným vozidlům,“ uvedl.

AH-1Z Viper má podle jeho výčtu šest závěsníků s tím, že vnější může nosit střelu vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder, kterou využívá mnoho stíhacích letadel. „Na každý závěsník pod křídlem lze nasadit až čtyři laserem naváděné protitankové střely Hellfire nebo munici JAGM či neřízené rakety nebo přídavné nádrže. Na dvou závěsnících pod křídly lze nosit cokoli. Můžete tu mít čtyři a čtyři střely Hellfire a na druhé straně dalších osm, celkem tedy 16 střel. Nebo můžete mít na každém závěsníku raketnice s 19 neřízenými raketami. Nebo to kombinovat,“ vychválil Green flexibilitu modelu.

Zmínil i vylepšenou ochranu, jako jsou samosvorné nádrže, pancéřovaná sedačka i různé senzory. Zdůraznil i schopnost odvádění horkých plynů dál od hřídele ocasního rotoru, což zvyšuje jeho spolehlivost a také vede tomu, že se spaliny lépe mísí s okolním vzduchem a infračervené senzory protiletadlových raket ho tak mohou hůře detekovat.