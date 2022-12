Úsek D35 z Časů do Ostrova otevřen

Skoro na rok přesně od otevření části dálnice D35 z Opatovic do Časů zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve čtvrtek návazný dálniční úsek pětatřicítky do Ostrova u Vysokého Mýta. Řidičům z východní části Pardubicka se tak po dvouleté výstavbě dostalo přímého dálničního spojení do Prahy nebo Jaroměře na Náchodsku, kde zatím končí dálnice D11.

Foto: Právo Dálnice D35