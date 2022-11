Dostavbu D3 zdržely bažiny

Přípravu zkomplikoval bažinatý terén, takže se řidiči po úseku projedou zřejmě až v roce 2026. Vytížená silnice E55 u Nažidel, kterou má dálnice nahradit, se před 19 lety nechvalně zapsala do historie nejtragičtějších nehod, havárie autobusu si vyžádala dvacet životů.

D3 k Nažidlům by se tak měla začít stavět podle průběhu výběrového řízení ve druhé polovině příštího roku. Dálnice D3 se staví už více než 30 let a termín jejího dokončení se mnohokrát posouval, což je v Česku obvyklý jev i u dalších důležitých dopravních staveb.

Nyní řidičům svítá naděje, že za pár let projedou jihem Čech směrem na Šumavu či do Rakouska rychleji po dálnici. Ve výstavbě jsou aktuálně tři úseky D3: Úsilné–Hodějovice, Hodějovice–Třebonín a Třebonín–Kaplice-nádraží.

Poslední čtyřkilometrový úsek D3 Nažidla–Dolní Dvořiště-státní hranice by se měl začít stavět v roce 2024 a dokončit v roce 2026, stejně jako navazující úsek.

Termín zahájení stavby plánovaný za čtyři roky je nejistý. To, že trasa povede Posázavím, nicméně rozhodl začátkem roku po letech sporů Nejvyšší správní soud. Podle zatím posledního odhadu ministerstva dopravy by celá D3 měla být hotová do roku 2030.