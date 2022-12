Dálnice D1 bude po 55 letech hotová. Začala stavba posledního úseku

Více by stavbu podle něj mohly zkomplikovat případné žaloby těch, co jsou proti ní. „Očekáváme, že ji podají Děti Země. Záležet bude na výsledku soudu. Bude-li kladný, a já jsem přesvědčen, že ano, v té chvíli bude stavba bez problémů pokračovat dál. Kdyby soud stavební povolení zrušil, bylo by to zásadní a stavbu by to významně zdrželo,“ vysvětlil Mátl.