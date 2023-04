U Letovic to bylo tornádo, jsou přesvědčeni lovci bouřek. A publikují další záběry

Jeden z dotyků tornáda se zemským povrchem poblíž Lhoty u Letovic zachytila i webkamera. Jak ale můžete slyšet z médií, ČHMÚ výskyt tornáda stále popírá a i přes desítky dokumentace škod, odpovídajících působení tornáda tvrdí, že ŽÁDNÉ ŠKODY NEBYLY ZAZNAMENÁNY. Ačkoliv respektujeme práci zaměstnanců ČHMÚ, měli by si ověřovat aktuální informace. Bohužel, s tímto přístupem se pak nelze divit událostem ohledně F4 a někdo se stále není schopen poučit. Pozdravujeme pana Petera Hrušku z brněnské pobočky ČHMÚ.

Podle videí na sociální síti Facebook se mraky začaly podezřele točit nad Bystřicí nad Pernštejnem. I podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který před postupující bouřkou vydal výstrahu, bylo právě toto město v cestě nejnebezpečnější části bouřkové linie. Není to přitom poprvé, co by se tornádo v oblasti objevilo. Před třinácti lety totiž zasáhlo vzdušnou čarou devět kilometrů vzdálené město Olešnice.