Syrských uprchlíků stále přibývá

Skupinka třinácti syrských uprchlíků přijíždí ve čtvrtek ráno ve dvou policejních dodávkách na vlakové nádraží v Hulíně na Kroměřížsku. Před vstupem na nádraží si zapalují cigarety a zajímají se o jednosměrnou cestu přímým rychlíkem do Prahy. Nevědí, kde jsou, neumí cizí jazyk a jediným jejich snem je cesta na Západ.

Připadáme si tady jako cestovka policisté

Na nádraží je provází šestice policistů, kteří slouží při nedávno otevřeném imigračním centru pro uprchlíky ze Sýrie v areálu střední policejní školy v Holešově. „Připadáme si tady jako cestovka. Uprchlická vlna stále sílí. Denně máme v Holešově minimálně sedmdesát, ale i přes stovku nových uprchlíků,“ uvedl jeden z policistů.

Foto: Aleš Fuksa, Právo Policisté přivážejí k vlakovému nádraží v Hulíně dvě skupinky syrských uprchlíků.

„Přivážejí je autobusy a policejní dodávky hlavně od Břeclavi. Ten problém je stále viditelnější. Objevují se po celé linii státní hranice se Slovenskem. Tady na Moravě to ještě zvládáme, ale co teprve v Praze na hlavním nádraží, kde na sebe jednotlivé skupinky mnohdy čekají,“ dodal policista.

„Jdeme za lepším životem“

Obyvatelé Holešova, kde vzniklo imigrační centrum poté, co zlínští celníci přestali v nedostatečných prostorách krajského města „syrskou vlnu“ zvládat, mají obavy o svou bezpečnost. Policie však tvrdí, že se uprchlíci nedostanou z areálu policejní školy a prvním vlakem hned po své identifikaci v imigračním centru odjíždějí do Prahy a dál, převážně do Německa. „Jedeme za lepším životem. Díky za vše,“ uvedl mladší Syřan lámanou angličtinou cestou na nádraží v Hulíně.

Na vlakovém nádraží nastává menší problém. Syřané mají jen eura. A pokladní chvíli trvá, než přepne pokladní program na jinou měnu. Rychlík má však obvyklé zpoždění. „O tom pište. Proč třeba pro ně České dráhy nevymyslí ve spolupráci se státem hromadný lístek. Ne do pěti osob, ale třeba pro dvacet nebo třicet lidí. A další věc. My se s nimi rozloučíme v Hulíně a do Prahy už jedou bez dohledu policie spolu s dalšími cestujícími. Přitom by bylo nasnadě, kdyby na určitý přímý spoj přidaly České dráhy jeden vagon pro uprchlíky,“ uvedl policista.

Mezi uprchlíky dominují mladí muži ve věku kolem osmnácti až třiceti let. „Identifikace? Všichni tvrdí, že jsou ze Sýrie a že se narodili 1. 1. Tak to je. Ale jsou zde i malé děti. Mnozí lidé jsou hladoví. Cestují bez odpočinku mnoho dní. Když jsem v týdnu doprovázel jednu skupinku s dětmi z Břeclavi do Holešova, nechal jsem autobus zastavit na benzince a dětem alespoň koupil koblihy. Taky mám malé děti, není mi lhostejné, co se děje,“ poznamenal další z policistů.

Ze zimy máme velký strach, bude se muset něco změnit. Jinak tu lidé budou umírat Veronika Dvorská, dobrovolnice iniciativy Hlavák

Ve Zlínském kraji se první případ nelegální migrace v souvislosti se „syrskou vlnou“ objevil 20. května. Za další necelé čtyři měsíce prošlo imigračním centrem ve Zlíně a nyní od září v Holešově šestnáct set převážně Syřanů. „Za prvních osm dnů fungování migračního pointu v Holešově, tedy od 6. do 13. září, řešili naši policisté přes šest set cizinců,“ doplnil mluvčí policie Petr Jaroš. Ten také porovnal letošní rok s loňským. „Letos je to už šestnáct set případů, vloni do tohoto období to bylo jen několik desítek nelegálních migrantů.“

Na hlavním nádraží stovky uprchlíků

Vrchlického sady před hlavním nádražím v Praze se v noci zaplňují uprchlíky ze Sýrie a Afghánistánu. Iniciativa Hlavák se už od července postarala o více než 1700 migrantů, počty se ale stále zvyšují.

„Jsou to stovky denně. Dáváme jim jídlo a deky. V případě maminek s dětmi i hygienické potřeby, kterých není mnoho, ale pro nejzranitelnější se vždy něco najde,“ uvedla dobrovolnice z iniciativy Hlavák Veronika Dvorská. „Už se tu nebojím, dělám to dost dlouho. Ale občas nastávají nepříjemné situace, když čeští lidé bez domova cítí křivdu, že tu rozdáváme věci cizincům,“ řekla Dvorská.

Foto: Barbora Prchalová, Právo Syrští uprchlíci ve Vrchlického sadech u pražského hlavního nádraží.

Inciativa Hlavák pozoruje zvýšení počtu uprchlíků z Blízkého východu od července, jen přes středeční noc jich pomoc vyhledalo celkem 99.

„Jsou to spíše muži, jelikož je cesta dost náročná. Občas tu máme i ženy, ale to minimálně. Ty často mají s sebou děti,“ uvedl další z dobrovolníků Eli Jirman.

Každou noc se v okolí hlavního nádraží pohybuje pět dobrovolníků. Ve chvíli, kdy přinesli deky, se kolem nich skupina seběhla. Zimou se klepající uprchlíci se do přikrývek zabalili a anglicky poděkovali. „Ze zimy máme velký strach, bude se muset něco změnit. Jinak tu lidé budou umírat,“ konstatovala Dvorská.

Dobrovolníci totiž zařizují krátkodobé noclehy jen pro rodiny s malými dětmi či tělesně postižené. Na více nemají u soukromých ubytovatelů kapacity. Většina uprchlíků tak spí na studených lavičkách.

Kromě jídla a dek dobrovolníci zajišťují i základní zdravotní ošetření, jedná se především o různé odřeniny a puchýře. Čas od času se objeví i vážnější případy, jako třeba muž, který téměř nemohl chodit. Nohy i ruce měl úplně opuchlé a prosil dobrovolníky o doprovod do nemocnice. Tam s ním ale členové iniciativy jeli až následující den. Kvůli dešti se muž zřejmě schoval mimo prostory parku a dobrovolníci ho pak nemohli najít.

Podstatní jsou i tlumočníci, kteří s inciativou spolupracují. Většina uprchlíků totiž buď nemluví anglicky, či umí jen pár základních frází. Ve středu ale žádný z překladatelů přítomný nebyl, komunikace tedy probíhala po telefonu.

Většina migrantů s sebou má minimum dokladů, nejčastěji se prokazují výjezdním příkazem. Ten jim dovoluje ještě po určitou dobu, podle Jirmana nejčastěji buď týden, nebo měsíc, pobývat na území České republiky. Správně by pak měli opustit schengenský prostor, většina z nich chce ale pokračovat dále do Německa.

Z vlaků jsou vyhazováni

„Více udělat nemůžeme. Pokud bychom jim pomohli s jízdenkami či jim ukázali cestu na GPS, dopustili bychom se trestného činu převaděčství,“ přiblížila Dvorská. Za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice hrozí až pětiletý trest či pokuta. Dobrovolníci ale často od uprchlíků slyší, že je někdo vyzvedne autem.

„Většinou je pak nechávají v lesích u hranic a pak se musí do sousedních států dostat sami. Když mají zdravotní problémy, jde o život. Jinak si kupují lístky na vlak do Německa. Pak jim ale hrozí, že je z nich policie při namátkových kontrolách vyhodí,“ podotkla Dvorská.

Tyto kontroly jsou součástí strategie, jak s nelegální migrací z Východu bojovat. Uprchlíků totiž přibývá, podle posledních dat cizinecké policie bylo od začátku roku zajištěno přes deset tisíc lidí především ze Sýrie.

„Policie provádí namátkové kontroly poblíž hranic se Slovenskem a na významných silničních a železničních tazích ve vnitrozemí. Důsledně dbáme na dodržování mezinárodních závazků,“ řekl v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).