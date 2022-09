Nelegální migrace: ČR hranice zavřít nechce, ani Německo

Rakušan nejdříve bude jednat se Slovenskem o dodržování takzvané readmisní dohody, která upravuje předávání migrantů mezi státy. Chce rovněž o situaci hovořit i se zástupci Německa, kam většina migrantů z Česka míří.

„Nejde o oficiální návrh, ale pokud by Slovensko nedodržovalo readmisní dohody, tak namátkové kontroly policistů na hranicích budou řešením. Ale je to krajní řešení. Pořád doufám v dohodu,“ řekl v úterý Právu Rakušan.

Nelegální migrace v Česku prudce narostla, meziročně více než o polovinu Krimi

Podle readmisních dohod si Slovensko má přebírat zpět lidi, kteří jsou bez řádného povolení zajištěni na státní hranici či na první vlakové zastávce v Česku. To ale odmítá. Naopak ty, kteří mají potvrzení o setrvání státního příslušníka třetí země na území Slovenské republiky, přijímá. O respektování úmluvy bude se slovenským ministrem vnitra Romanem Mikulcem Rakušan jednat tento týden.

Nedodržují dohodu

„My readmisní dohodu dodržujeme, ale na slovenské straně to výrazně vázne. Dám slovenskému ministru vnitra jasný návrh řešení. Ukážu mu readmisní smlouvu a budu chtít, aby ji začali uplatňovat i vůči české straně,“ uvedl Rakušan.

O vyřešení problému se slovenskou stranou jej požádal policejní prezident Martin Vondrášek. V rámci policejního cvičení na hranicích totiž příslušníci zajistili 277 migrantů a sedm převaděčů. Poslední celková čísla zadržených uprchlíků policie zveřejnila před dvěma týdny. Do té doby řešila 4194 takzvaných tranzitních migrantů, kteří chtěli přes Česko přejet do jiného státu. Loni jich přitom zadržela jen 1330.

Pokud by Slovensko nedodržovalo readmisní dohody, namátkové kontroly na hranicích budou řešením Vít Rakušan, ministr vnitra

„U nás jsou to stovky záchytů denně, v Rakousku tisíce. Dobrá zpráva je, že kvůli tomu nestoupla kriminalita,“ podotkl Rakušan s tím, že se jedná především o tranzitní migraci.

Problém vidí v Turecku. O něm chce jednat se slovenskými a německými partnery. Poté slíbil informovat Sněmovnu o dosažené dohodě, jak situaci řešit. Reagoval tak v úterý v dolní komoře na výzvu bývalého předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO), který žádal informaci vlády o aktuálním stavu nelegální migrace v ČR.

Rakušan: Erdogan otevřel stavidlo, pouští nám sem Syřany Domácí

„Je to dáno hlavně Tureckem, což máme doloženo. Turecko začalo pouštět syrské obyvatele, které dlouho za výhodných podmínek zadržovalo. Prezidentu (Recepovi Tayyipovi) Erdoganovi se ale blíží volby. Syrští uprchlíci jsou pod větším tlakem a hledají cestu, jak z Turecka,“ poznamenal Rakušan.

Ministr vnitra chce také o situaci jednat v EU, aby se výrazněji posílily jednotky evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex, a také o zpřísnění azylového práva. Ve spolupráci s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) míní předložit návrh na zpřísnění trestů pro převaděče.

Německo zatím o stálých kontrolách neuvažuje

Nárůstu počtu migrantů z Česka si všímá i německá strana. Podle šéfa německých policejních odborů (DPolG) Heika Teggatze jde o nejvyšší nárůst případů vstupu migrantů do Německa bez potřebných dokladů od roku 2015, kdy do Evropy prchali migranti především ze Sýrie a Iráku.

Letos v červnu spolková policie zaznamenala 2000 takových případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Ně­mecka. V meziročním srovnání to byl nárůst o 140 procent. V srpnu němečtí příslušníci zajistili 3000 migrantů, a to jen na sasko-české hranici.

Teggatz řekl, že převaděči si vytvořili nové pašerácké trasy z Balkánu, které nyní vedou do Německa přes Slovensko a Česko. Podle něj to souvisí s tím, že Rakousko zpřísnilo hraniční kontroly s Maďarskem. I proto by chtěl přeshraniční prověřování s Českem, které žádá od německé ministryně vnitra Nancy Faeserové.

Bild: Šéf německých policejních odborů chce hraniční kontroly s Českem Zahraniční

„S pevnými kontrolami na německo-českých hranicích a v nejvýhodnějším případě i zavedení kontrol na česko-slovenských hranicích Českou republikou by se tento proud do Evropy mohl zastavit tak, jak to děláme již roky na rakouské hranici,“ řekl v pondělí Teggatz.

Podle Rakušana ale Německo nemá nyní zájem uzavírat hra­nice, což potvrdila ve středu na dotaz ČTK i mluvčí německého ministerstva vnitra.

„Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích na německo-českém pomezí na základě článku 25 Schengenského hraničního kodexu není v současné době předmětem úvah,“ řekla mluvčí spolkového ministerstva vnitra s odkazem na článek schengenského kodexu, který stanovuje podmínky pro dočasnou obnovu kontrol.

Mluvčí rovněž sdělila, že Německo nadále pečlivě sleduje, jak se počet neoprávněných vstupů do Německa přes hranice s Českem bude vyvíjet. Spolková policie podle ní bude na vnitroschengenské hranici s Českou republikou pokračovat v opatřeních, která jsou ve shodě se schengenskými pravidly i německými předpisy. „A podle situace tato opatření v případě potřeby zintenzivní,“ řekla.