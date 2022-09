Počet migrantů na slovensko-české hranici roste, většinou chtějí do Německa

„Policie provádí namátkové kontroly poblíž hranic se Slovenskem a na významných silničních a železničních tazích ve vnitrozemí. Důsledně dbáme na dodržování mezinárodních závazků,“ řekl ministr Rakušan. Většina migrantů chce přes Česko pokračovat dál na západ, hlavně do Německa.

Mezi běženci jsou z 95 procent občané Sýrie, s velkým odstupem následují Afghánci a Turci. „Zjištěné osoby vstoupily na území většinou ze Slovenska poté, co absolvovaly cestu západobalkánskou trasou, a přes Českou republiku zamýšlely pokračovat dále do evropských zemí, především Německa,“ dodal Majer.

Nejvíce tranzitujících vstupuje na naše území ze sousedního Slovenska přes Jihomoravský a Zlínský kraj. U jedinců, u nichž je místo vstupu do Česka prokazatelné, dochází na tzv. readmisní řízení. V rámci této mezinárodní smlouvy musí slovenská strana přebírat zpět lidi, kteří byli bez řádného povolení zajištěni na státní hranici se Slovenskem nebo na první vlakové zastávce v Česku.

O tom, zda se situace zlepšila, chce Česko slovenské policisty informovat ve speciální analýze příští týden. Pokud by se ukázalo, že k nápravě nedošlo, krajním řešení by například bylo uzavření státní hranice.

„Pokud my dohody plníme vůči Německu, musí to vůči nám plnit i Slovensko. Byl bych nerad, kdyby přišel nějaký evropský dominový efekt a někdo nám zavíral hranice, my bychom zavírali hranice a podobně,“ zmínil ministr.