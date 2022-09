Prudký nárůst migrace: Turecko otevřelo stavidla. Je to horší než v roce 2015, říká Rakušan

Zhoršila se migrační situace v Evropě. Je to primárně tím, že Turecko otevřelo stavidla. Když se podíváme na skladbu lidí, které kontrolujeme v České republice, z více než 90 procent jsou to Syřané. Mezi nimi je ale minimum těch, kteří přicházejí ze Sýrie. Přicházejí z Turecka, kde už nějakou dobu pobývali.

Ti lidé v drtivé většině tady nechtějí zůstat. Máme vysoká čísla, ale není to věc jenom Česka. V Rakousku se pohybují až v tisícovkách záchytů denně. Ale zatímco u nás je to skutečně tranzitní migrace, v Rakousku ty tisíce lidí žádají přímo o azyl.

Čísla jsou teď vyšší než v roce 2015. Odlišné je to také v tom, že se teď všechny státy včetně Německa snaží důsledně chránit svoje území a postupovat podle evropského azylového práva. My tak také postupujeme. Lidé, pokud jsou tady zachyceni, dostávají výjezdní příkaz z ČR.

Stáhli jsme také některé policisty z naší mise v Severní Makedonii a budeme je posílat do blízkosti česko-slovenské hranice, aby tady posílili výkon služby. Otevřeli jsme dvě registrační centra pro uprchlíky, kde je dbáno především na to, aby byla zachována bezpečnost lidí v ČR.

Není to tak, že by je neplnila, ale měli jsme pocit, že některé naše žádosti měly být akceptovány. Slovenská strana to plnila v momentech, kdy ten člověk u sebe měl lístek, že přijel ze Slovenska. My říkáme, že pokud je zadržen bezprostředně za hranicí, tak to naplňuje smysl readmisní dohody, protože není spor o tom, že skutečně přichází ze Slovenska.