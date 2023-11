Stovky lidí pochodují Prahou na podporu Palestinců

Shromáždění začalo ve 14:30, kdy bylo na místě kolem 60 lidí, později přišli další. Průvod centrem Prahy nyní podle odhadu zpravodaje ČTK čítá 200 až 300 lidí. Na počátku akce demonstrující rozvinuli velký transparent s nápisem v angličtině, který požadoval zastavení zabíjení v Palestině a ukončení okupace (Stop the killing in Palestine end the occupation). Další mají v rukou menší nápisy.

Cestou na Václavské náměstí dav skandoval anglické heslo From the river to the sea Palestina will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), což je heslo, které od šedesátých let používali palestinští nacionalisté. Geograficky odkazuje na řeku Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Izrael. U Karlova mostu se dav potkal s turisty, kteří naopak volali hesla na podporu Izraele.