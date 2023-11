Transparenty o Palestině od řeky k moři jsou za hranou, míní Rakušan. Objevily se i v Praze

Čekáte kvůli konfliktu v Izraeli nějakou zvýšenou migraci do ČR?

Ze strany Izraele zatím ne. A pokud by třeba nějací obyvatelé Izraele sem šli za bezpečím, tak to si myslím, že nezpůsobuje žádnou bezprostřední bezpečnostní hrozbu pro ČR.

V souvislosti s aktuálním konfliktem samozřejmě i ČR zažívá demonstrace, jak z jedné, tak z druhé strany. Na propalestinské demonstraci se objevily i nápisy „From the river to the sea“, což je heslo, které už od šedesátých let používali palestinští nacionalisté ve smyslu „vyhlaďte Židy, neuznáváme jejich právo na existenci“. Není už tohle genocidní heslo za hranou, neměla by v tu chvíli policie zasáhnout?

Já to považuji za výsostně nevkusné. Ale teď chvilku zapomeňme na to heslo, i když je to těžké. Ty demonstrace byly ve srovnání se západními zeměmi vesměs poklidné. Byli tam policisté a antikonfliktní tým. Je na veliteli zásahu, aby citlivě zvážil, kdy je na místě zásah.

Propalestinští demonstranti opět pochodovali Prahou

To ano, ale pokud tam někdo bude mít hákový kříž a bude provolávat nacistická hesla, tak policie přece zasáhne. A tohle heslo je v podstatě to samé. Nebo to tak česká legislativa nevnímá?

Zatím tady není výkladová jasnost, je to pro nás celkem nová věc. Zjišťoval jsem si to a už jsou asi dvě nebo tři země, které ten výrok i ve spojitosti s uličním násilím považují za něco, co červenou linii překročilo. A potom jsou země, které tohle stále vnímají v rámci svobody vyjadřování. Já jsem naši policii požádal o to, abychom měli jasný výklad a aby minimálně bylo zváženo, jestli takový výrok už není za hranou. Kdybyste se ptala mě na můj pocit, tak už za hranou je.

Potom jsou jasnější případy. Kdyby někdo přišel na demonstraci s jakoukoliv symbolikou Hamásu, tak policie zasáhne. A zasáhne okamžitě.

Foto: Petr Hloušek, Právo Občanská iniciativa „Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě“ uspořádala ve středu 25. října 2023 v Praze demonstraci a pochod za deeskalaci napětí v Gaze.

Mělo by se tohle heslo vyjasnit?

Určitě ano. A myslím si, že to bude i téma pro evropskou debatu.

From the river to the sea Anglický slogan „From the river to the sea Palestine will be free“, tedy „od řeky k moři bude Palestina svobodná“ je rozšířenou verzí původní arabské rýmovačky „min an-nahr ilá l-bahr“, tedy „od řeky k moři“. Míněna je řeka Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Stát Izrael. Provolání, které Arabové používají od 60. let 20. století, naznačuje, že mezi Jordánem a Středozemním mořem má být pouze svobodná Palestina, nikoliv Izrael. Je proto vnímáno jako výzva k likvidaci celé země a jejích židovských obyvatel. Zároveň je v protikladu k variantě tzv. dvoustátního řešení Izraele a Palestiny vedle sebe, za kterou se staví Palestinská samospráva, nikoliv ale hnutí Hamás, jež usiluje o zničení židovského státu.

U nás si to ale můžeme vyjasnit sami…

Můžeme. Vždycky to probíhá tak, že když mají nějací radikálové svoji demonstraci, tak policie prochází instruktáží. Máme odborníky, kteří seznamují zasahující policisty se symbolikou, s nějakými výroky a procházejí si školením. Policisté nechodí na ulici bez toho, aniž by měli základní soubor znalostí a kompetencí.

Ta samozřejmě proběhla i teď. Ale byla zaměřená na hesla schvalující holokaust, nebo hesla jako „vyvražděme“ a tak dále.

Tak ono to heslo s tím souvisí…

Vím. A tohle je právě něco, co je skryto do jiné věty, která není explicitní, ale má historickou vazbu. Proto je tak těžké to posoudit.

Ale nějaké konkrétní doporučení z vaší strany pro policii není.

Já nechci. Jsou tam na to opravdu odborníci. Můj úkol ministra je ten, že já říkám, že musíme ochránit především židovské památky a židovskou komunitu na území ČR. Jakoukoliv námitku, kterou mi někdo z té (židovské) komunity pošle, tak řeším okamžitě a chci, aby to policie prověřila.