Staroměstskou věž u Karlova mostu čeká historicky největší rekonstrukce. Za stamiliony

Stavba je celkově v neutěšeném stavu. „Jedná se o poruchy na plášti, dosluhující elektřinu, která je z části z šedesátých, z části z osmdesátých let 20. století, je problém s krytinou a spojovacím materiálem a se spoustou dalších věcí,“ vyjmenovává Karel Kučera, kurátor pražských věží.

První krok v náročných opravách už má ale památka za sebou. Ochoz věže dostal nové zábradlí, a nahradil tak to staré, korodující, které poškozovalo kámen pod ním.

Neukáznění návštěvníci ryjí do zdí. Neodradí je ani kamery.

Řešit by se měl i vzhled vnitřních zdí. „Když se projdete po schodišťové věži, vidíte všude vyryté a načmárané nápisy. Je to velký problém. Máme tam všude kamery, a stejně není jednoduché toho člověka chytit. Obecně máme zkušenost, že když na památkách žádné nápisy nejsou, nové vzniknou obtížně. Ale tady je to výsledek padesáti let,“ upozornil.