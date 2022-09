Kamery zachytily jízdu bílého audi po Karlově mostě

Řidič audi vjel na Karlův most, kam je vjezd vozidlům zakázán, z ulice Mostecká v pátek odpoledne. Po mostě v tu chvíli procházely stovky turistů. Na jeho jízdu upozornila svědkyně na lince 156.

Řidič stačil most přejet a následně to vzal přes přechod pro chodce směrem do Platnéřské ulice. Zaparkoval v zóně placeného stání, avšak bez zaplacení. Strážníci mu auto odtáhli a počkali, až si pro něj přijde.