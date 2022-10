Stanjura: Případný vznik gigafactory u Plzně neomezí leteckou záchrannou službu

„Pokud bude realizována investice gigafactory, neznemožňuje to nadále fungování letecké záchranné služby,“ řekl Stanjura poslancům. „Počítá se s tím, že v případě realizace to tam zůstane, pokud nebude například jiné řešení. Ale není důvod, aby tam byla ukončena letecká záchranná služba z důvodu potenciální investice do gigafactory,“ doplnil.

Na neveřejném vnitrostátním a mezinárodním letišti v Líních fungují desítky leteckých škol a letecká záchranná služba. Plzeňský kraj, město Plzeň, okolní obce i letecké školy chtějí letiště zachovat. „Nepodpoříme nic, dokud nebudeme mít stanovisko armády, což do dnešního dne nikdo z nás nezná, protože je v režimu tajné. Buď se musí odtajnit, nebo někdo musí říct, co je v tom usnesení,“ řekl 19. října ČTK plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Musí se podle něj posoudit, jestli by továrna mohla stát vedle letištní plochy.

Vláda před týdnem podpořila záměr, vybudovat gigafactory na letišti Líně. Tato investice by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) mohla přinést do veřejných rozpočtů 71 miliard korun. Předpokládané náklady státu spojené s přípravou lokality a kompenzačními opatřeními v regionu by podle něj nepřesáhly devět miliard. Podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o umístění gigafactory mohlo padnout do konce roku.