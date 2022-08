Spojka mezi Hradem a vládou. Prezident znal Blažka nejvíc

Vysvětloval to tím, že hlava státu Miloš Zeman jej znala ze všech ministrů nového kabinetu nejvíc, protože Blažek už v minulosti působil na stejném postu v kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS). „Přijal jsem to, ačkoliv mi bylo jasné, že za to neslíznu žádnou smetanu chvály,“ řekl v úterý Blažek ke své roli prostředníka mezi vládou a Hradem s tím, že „někdo to dělat musí“. Doplnil, že „nese určité břímě“.