Podpis, nebo veto? Prezident Pavel oznamuje rozhodnutí ohledně důchodů

„Řekli jsme mu, že i když se můžeme přít na různých úrovních o ekonomických parametrech, tak bychom měli respektovat ústavu a Ústavní soud by neměl řešit za politiky to, že nebyli schopni se dohodnout, a že by nastala situace, která by mohla hrozit blamáží České republiky tím, že by se to vrátilo a musely by se milionům důchodců zpět vyplácet jednotky, možná desítky miliard korun,“ přiblížil dopoledne Havlíček.