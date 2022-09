Snížení spotřební daně na naftu vláda prodloužila až do konce příštího roku

Vláda schválila prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny do konce příštího roku. Do teď s tím stát počítal do konce září. Ve středu to uvedla Česká televize.

